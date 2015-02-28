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جيرو: أشعر بالخجل من الفرص الضائعة أمام موناكو

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جيرو: أشعر بالخجل من الفرص الضائعة أمام موناكو جيرو: أشعر بالخجل من الفرص الضائعة أمام موناكو

يشعر أوليفر جيرو مهاجم أرسنال بالخجل بعدما أضاع أكثر من فرصة سهلة في الخسارة من موناكو 3-1، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات.

وتعقدت مهمة أرسنال في التأهل لربع النهائي بالخسارة على ملعبه 3-1، وأضاع جيرو أكثر من فرصة سهلة أمام مرمى موناكو .. وهو ما دفع أرسين فينجر لإخراجه من الملعب على غير عادة المدرب الفرنسي المخضرم.

وقال جيرو للموقع الرسمي لأرسنال: "أشعر بالجرح والإحباط .. كما أنني أشعر بالخجل ولكنني لم استسلم يوما في مسيرتي، فقد تعرضت للعديد من المواقف الصعبة مثل تلك".

وأوضح "كان من الصعب ألا تسير الأمور بالطريقة الصحيحة، فكل شيء كان صعبا علي.. لقد حاولت التركيز ولكنني فهمت لماذا قام المدرب بتغييري.. لم يكن يومي".

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