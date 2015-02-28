استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه بغزة إثر انفجار قنبلة

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب شقيقه بجراح متوسطة السبت، إثر انفجار “قنبلة” يُعتقد أنها من مخلّفات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: إن الشاب ناجي أبو سبلة، البالغ من العمر 21 عاما استشهد السبت، فيما أصيب شقيقه أكرم، البالغ من العمر 18 عاما، بجراح متوسطة، نتيجة انفجار جسم من مخلفات الجيش الإسرائيلي، شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وشنت إسرائيل حربًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو الماضي، استمرت لمدة 51 يومًا، وأسفرت عن استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفا آخرين.

وأطلقت إسرائيل خلال هجومها على قطاع غزة، كميات كبيرة من الصواريخ، والقنابل، والقذائف المدفعية بمختلف الأحجام والأنواع، والتي لم ينفجر بعضها.