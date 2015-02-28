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البشير: المشروع الإسلامي لم يفشل ولا مكان للعلمانية في السودان

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البشير: المشروع الإسلامي لم يفشل ولا مكان للعلمانية في السودان البشير: المشروع الإسلامي لم يفشل ولا مكان للعلمانية في السودان

عمر-البشير

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن المشروع الاسلامي الذي يتبناه حزبه في البلاد لم يفشل، مضيفاً “لامكان للعلمانية في السودان”.

وخلال مخاطبته حشداً جماهيريا في ولاية القضارف (شرق) في إطار حملته الانتخابية، السبت، قال البشير إنه “لا مكان للعلمانية ودعاتها في السودان.. ومن يرد ذلك عليه البحث عن مكان خارج البلاد”، متعهدا بتطبيق “الشريعة الإسلامية والعمل بما أمر به الله ونهى عنه”.

وأضاف أن حكومته عازمة على تحقيق مقولة “السودان سلة غذاء العالم عبر مبادرة الأمن الغذائي العربي، ومن خلال زيادة الإنتاج وتعزيز الحزم التقنية في الإنتاج الزراعي والحيواني”.

ويخوض الرئيس الحالي عمر البشير الانتخابات الرئاسية مرشحًا عن الحزب الحاكم في مواجهة 14 مرشحًا آخرين لا يشكلون منافسة حقيقية له.

ودشّن “تحالف قوى الإجماع الوطني”، السوداني المعارض، في مطلع فبراير/ شباط الجاري، حملة لمقاطعة الانتخابات العامة (البرلمانية والرئاسية) المقبل تحت شعار “ارحل”.

وآنذاك، قال بكري يوسف، المتحدث باسم التحالف، إن الحملة ستشمل أيضا فتح 30 مركزًا انتخابيًا في دور الأحزاب حيث يصوت الجماهير على بطاقة مكتوب عليها: “أنا مقاطع الانتخابات”.

ووصل البشير (71 عاما) للسلطة عبر انقلاب عسكري مدعوما من الإسلاميين في 1989، وتم التجديد له في انتخابات أجريت في 2010، وقاطعتها، أيضا، فصائل المعارضة.

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