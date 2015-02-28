ننشر حيثيات حكم اﻷمور المستعجلة باعتبار حماس منظمة إرهابية

وأضافت المحكمة أنه ثبت يقينا بالمستندات ارتكاب هذه المنظمة لتفجيرات حصدت الارواح واتلفت منشات واستهدفت المدنيين ورجال القوات المسلحة ومنشاتها.

كما ثبت أن هذه الحركة تعمل لصالح تنظيم الإخوان الإرهابى وهى اعمال لاتعدو الا أن تكون أعمالا إجرامية لامحل لاعتبارها أعمالا ذات طابع سياسى أو حتى دينى بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.

وقالت المحكمة أن نجاح الدولة فى المجال الأمنى يعنى فشل تلك الجماعات الإرهابية المارقة التى تسعى إلى إنهاك مؤسسات الدولة بدعمها للعمليات الارهابية فى كل أنحاء مصر ، فقيام منظمة حماس بالتخطيط للقيام بالعمليات الإرهابية داخل الأراضى المصرية وتمويلها وتدريب كوادرها ينبىء على أن منظمة حماس وجناحها العسكرى ( كتائب القسام ) .

وتخلت عن قضيتها الأساسية فى مواجهة الاحتلال الاسرائيلى ودعم القضية الفلسطينية والتى أولتها مصر دعما ماديا ولوجستيا ، فضلا عن دماء الجنود المصريين التى سالت دفاعا عن الدوله الفلسطينية والشعب الفلسطينى الشقيق

وقالت المحكمة إنه أصبح هدف حماس الوحيد هو النيل من أمن مصر واستقرارها دعما منها لمخططات تنظيم الإخوان الإرهابى.

وأضافت المحكمة أنه لما كان وجود هذه الحركة يمثل خطرا على عاجلا وضررا يتعذر تداركه واستعجال انعقد به الاختصاص للقضاء المستعجل ولما كانت هذه الدعوة المصرية قد أقامها مواطن مصرى تتعرض حياته واسرته للخطر فضلا عن تهديد أمن سلامة الوطن والمواطن وأن هذه العمليات الإرهابية تنتهك الدولة وأجهزتها السيادية وتعرض حياة مواطنيها لأخطار وأضرار جسيمه الأمر الذى دعا لإقامة الدعوى الراهنه للفصل فيها قضائيا.. وهو مانتهت اليه المحكمة بالحكم باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية .