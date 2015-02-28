15 مرشحا فى منافسة شرسة فى الدائرة الثالثة بالإسماعيلية

تشهد قائمة المرشحين على المقعد الفردى بالدائرة الثالثة (مركز فايد ومركز الإسماعيلية) منافسة شرسة بين 15 مرشحا مستقلا على مقعد واحد من ضمن المقاعد الست التى تحصل عليها الإسماعيلية فى انتخابات البرلمان فى مقاعد الفردى.

ومن المنافسين فى هذه الدائرة الدكتور محمد محمود والذى كان يشغل منصب باحث بالأمانة العامة لمجلس النواب منذ أربعة عشر عاماً شارك خلالها فى دراسة وتحضير العديد من التشريعات، وكان حريصاً على الانحياز لمطالب وطموحات المواطنين، وإعمال المبادئ القانونية السليمة، مما لم يكن متوافقاً مع نواب النظام البائد فى رؤيتهم وتوجهاتهم.

ويعتمد الدكتور محمد محمود فى خطابه كخبير قانونى على أن المهمة الأساسية هى إعادة النظر فى التشريعات والقوانين الحالية، بالإضافة إلى ما يستجد من قوانين، وتقديم الحلول البديلة والتوافقية، وهو ما يتناسب مع خبراته القانونية والدولية، كما يعتمد على دعم الشباب بمختلف توجهاتهم السياسية باعتباره مرشحا مستقلاً للشباب.

كما يتنافس فى الدائرة الثالثة الدكتور نادر شلبى عميد كلية التربية الرياضية بالعريش، والمحاسب سامى سليم شقيق النائب الراحل محمود سليم، والمحامى محمد غنام عن حزب المصريين الأحرار وهو شقيق البرلمانى السابق أيضا المستشار حامد غنام، ويدخل حلبة المنافسة النائب السابق إبراهيم رفيع، والدكتور عبدالفتاح عبدالله عن حزب الوفد، وعطية عبد السميع حسن مفتش بالتهرب الضريبى "مستقل"، وسامى محمد على محاسب قانونى "حزب الحركة الوطنية المصرية"، وصالح عبدالعزيز على حاصل على دبلوم تجارة "مستقل"، وحسام السيد محمد "حزب النور"، وابراهيم مصطفى إبراهيم مهندس زراعى "مستقل"، ومحمد درويش عبدالمطلب مدير مدرسة بالمعاش "مستقل"، وهانم حسين أحمد الشهيرة بهانم الزملوط صاحب مزرعة سمكية "حزب حماة وطن"، واللواء إبراهيم إمام بالمعاش "مستقل"، ومحمد محمد على مدير عام بوزارة الدفاع "مستقل"، ومحمد عبدالرحيم محمود مهندس زراعى "مستقل".