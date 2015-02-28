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حزب حماة الوطن يكرم مدير مكتب اليوم السابع بالإسكندرية

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حزب حماة الوطن يكرم مدير مكتب اليوم السابع بالإسكندرية حزب حماة الوطن يكرم مدير مكتب اليوم السابع بالإسكندرية
كرم حزب حماة الوطن بالإسكندرية، الزميلة جاكلين منير، مدير مكتب اليوم السابع بالإسكندرية، بنادى الترام بمنطقة محرم بك، وسط حضور عدد كبير من قيادات الحزب بحضور الدكتور محمد نور الدين أمين عام الحزب بالإسكندرية، والمهندس محب الدين مصطفى أمين، دائرة محرم بك، كما تم تكريم لفيف من الإعلاميين والصحفيين.

جاء ذلك عقب دورة رياضية نظمها الحزب بالإسكندرية، حيث أشار الدكتور محمد نور الدين أمين عام الحزب بالإسكندرية، إلى أن الإعلام يلعب دورا مهما فى المرحلة الحالية والقادمة، مطالبا الإعلام القيام بدوره بموضوعية وحيادية من أجل النهوض ببلدنا الحبيب .

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