بدء القوافل الطبية المجانية بالوادى الجديد ولمدة 15 يومًا

بدأت القافلة الطبية، التابعة لقطاع القوافل العلاجية المتنقلة بوزارة الصحة، أعمالها بالمحافظة اليوم، حيث تقوم القافلة بتوقيع الكشف الطبى وتقديم الأدوية اللازمة من المستشفيات بالمجان، فى إطار توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز فى بعض التخصصات الطبية.

وتواصل القافلة الطبية عملها لمدة أسبوعين، لعلاج المرضى وصرف العلاج بالمجان لهم، وتضم القافلة تخصصات فى "باطنة – أطفال – نساء – عظام – رمد – جراحة".

من جانبه أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة تقوم بتشجيع تلك القوافل الطبية العلاجية لسد العجز فى التخصصات الطبية بقطاع الصحة بالمحافظة، وتوفر كافة التجهيزات لاستقبال جميع القوافل الطبية، وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات على نفقة المحافظة لما تمثله تلك القوافل الطبية من أهمية كبيرة لمواطنى الوادى الجديد.