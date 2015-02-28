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وزير الإسكان يستمع إلى شرح حول المشروعات الجديدة بمدينة توشكى بأسوان

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وزير الإسكان يستمع إلى شرح حول المشروعات الجديدة بمدينة توشكى بأسوان وزير الإسكان يستمع إلى شرح حول المشروعات الجديدة بمدينة توشكى بأسوان
استمع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، إلى شرح من اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، حول المشروعات المعدة للتنفيذ بمدينة توشكى الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور على الشريف، مستشار الوزير لقطاع المرافق والمهندس خالد الذهبى، مساعد الوزير للشئون الفنية.

ويستكمل الوزير جولته اليوم بمدينة توشكى الجديدة بمحافظة أسوان، لتفقد مشروعات توطين أهالى النوبة بوادى كركر، بالإضافة إلى زيارة مشروعات الإسكان ومحطة مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة، وتفقد مشروعات الاسكان الاجتماعى بمنطقة الصداقة الجديدة، وتفقد محطة معالجة صرف صحى كيما 1، 2، وتفقد الغابة الشجرية بالعلاقى، وذلك صباح غد الأحد.
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