أخبار عاجلة

مصدر: ‏‫بدء التحقيق مع عددٍ من أفراد الشرطة لهروب مسجل من قسم شرطة النزهة -
وزير الداخلية لنظرائه العرب: يد الإرهاب سترتد على الدول التي دعمت وجوده -
الإدارية تنفي إصدار تصاريح بانتهاء التحقيقات في واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية -
صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير التعليم العالى يصل جامعة الزقازيق لرئاسة المجلس الأعلى للجامعات

Google+ Print
وزير التعليم العالى يصل جامعة الزقازيق لرئاسة المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالى يصل جامعة الزقازيق لرئاسة المجلس الأعلى للجامعات
وصل منذ قليل الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالى لجامعة الزقازيق، لرئاسة الجلسة الدورية للمجلس الأعلى للجامعات، ويحضر الاجتماع الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات.

وتفقد الوزير فور وصوله معرض لمشروعات طلاب كلية كلية الهندسة المتميزة التى حصلت على جوائز محلية ودولية خلال هذا العام.

ومن المقرر أن تحسم الجلسة اليوم من خلال مناقشات الحضور الموقف من إجراء الانتخابات الطلابية، خاصة أن الطلاب بمختلف الجامعات أبدوا استياءهم من عدم حسم الأمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365