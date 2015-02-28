وزير التعليم العالى يصل جامعة الزقازيق لرئاسة المجلس الأعلى للجامعات

وصل منذ قليل الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالى لجامعة الزقازيق، لرئاسة الجلسة الدورية للمجلس الأعلى للجامعات، ويحضر الاجتماع الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات.

وتفقد الوزير فور وصوله معرض لمشروعات طلاب كلية كلية الهندسة المتميزة التى حصلت على جوائز محلية ودولية خلال هذا العام.

ومن المقرر أن تحسم الجلسة اليوم من خلال مناقشات الحضور الموقف من إجراء الانتخابات الطلابية، خاصة أن الطلاب بمختلف الجامعات أبدوا استياءهم من عدم حسم الأمر.