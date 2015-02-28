توافد العشرات من المرشحين على محكمة كفر الشيخ لتغيير الرموز الانتخابية

توافد العشرات من المرشحين لبرلمان 2015م بمحافظة كفر الشيخ ب، على محكمة كفر الشيخ الابتدائية اليوم السبت، لتقديم طلبات بتغيير الرموز التى حصل عليها عدد منهم من قبل.

وأكد المستشار أحمد شمس الدين عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن العشرات من المرشحين توافدوا اليوم السبت، لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية لتقديم طلبات تغيير الرمز للجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار سامى مصلحى رئيس اللجنة ورئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية.

وأضاف عقب الانتهاء من الرموز سيتم الإعلان عنها وفقا لاختياراتهم بنفس ترتيب المرشحين حسب أقدمية التقديم.