أخبار عاجلة

مصدر: ‏‫بدء التحقيق مع عددٍ من أفراد الشرطة لهروب مسجل من قسم شرطة النزهة -
وزير الداخلية لنظرائه العرب: يد الإرهاب سترتد على الدول التي دعمت وجوده -
الإدارية تنفي إصدار تصاريح بانتهاء التحقيقات في واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية -
صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

توافد العشرات من المرشحين على محكمة كفر الشيخ لتغيير الرموز الانتخابية

Google+ Print
توافد العشرات من المرشحين على محكمة كفر الشيخ لتغيير الرموز الانتخابية توافد العشرات من المرشحين على محكمة كفر الشيخ لتغيير الرموز الانتخابية
توافد العشرات من المرشحين لبرلمان 2015م بمحافظة كفر الشيخ ب، على محكمة كفر الشيخ الابتدائية اليوم السبت، لتقديم طلبات بتغيير الرموز التى حصل عليها عدد منهم من قبل.

وأكد المستشار أحمد شمس الدين عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن العشرات من المرشحين توافدوا اليوم السبت، لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية لتقديم طلبات تغيير الرمز للجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار سامى مصلحى رئيس اللجنة ورئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية.

وأضاف عقب الانتهاء من الرموز سيتم الإعلان عنها وفقا لاختياراتهم بنفس ترتيب المرشحين حسب أقدمية التقديم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365