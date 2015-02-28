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النيابة تحقق فى واقعة إشعال أهالى أجا النار بممتلكات الإخوان بالدقهلية

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النيابة تحقق فى واقعة إشعال أهالى أجا النار بممتلكات الإخوان بالدقهلية النيابة تحقق فى واقعة إشعال أهالى أجا النار بممتلكات الإخوان بالدقهلية
باشر المستشار سامح مدحت رئيس النيابة الكلية بإشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، التحقيق فى واقعة إشعال الأهالى بمدينة أجا لعدد من الممتلكات التابعة لأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، وذلك ردا منهم على بعض أعمال العنف التى حدثت بمدينة أجا ومنه وضع قنبلة داخل محطة أتوبيس شرق الدلتا وتحطم أتوبيسين منهم وإشعال النار فى سيارة لتاجر مواد غذائية.

وأمر رئيس النيابة بسرعة تحريات المباحث والأمن الوطنى على تلك الوقائع .

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العقيد أحمد فاروق رئيس مباحث المديرية، يفيد بتجمع عدد من مناهضى جماعة الإخوان بمدينة "أجا"، أمام أحد الصيدليات التابعة لأحد عناصر الإخوان وقاموا بإشعال النار بها كما قاموا بحرق محل لبيع الأعلاف، وعيادة رمد، ومكتبة للأدوات والمستلزمات المدرسية، ومحل بقالة، ومكتب أبو مسلم للتجارة، وسيارة خاصة، كما قاموا بإشعال النار فى منزل محمد هيكل النائب السابق والتابع لجماعة الإخوان، وتحطيم عيادة لطبيب إخوانى.

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مصر 365