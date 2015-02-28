سقوط أكبر تشكيل عصابى سورى متخصص فى تزوير الإقامات للسوريين بمصر

تمكن رجال مصلحة الجوازات برئاسة اللواء وائل عبد الودود مدير مصطلحة الجوازات والهجرة والجنسية من ضبط أكبر تشكيل عصابى متخصص فى تزوير الإقامات للسوريين الوافدين لمصر.

كانت وردت معلومات للواء أشرف الجندى مدير مباحث المصلحة، تفيد بتزايد أعداد رعايا الدول العربية وخاصة سوريا قادمين للبلاد هروبا من الأحداث الجارية التى تشهدها بلادهم، وأن هناك بعض العناصر الإجرامية تستغل تلك الظروف والإعداد والحاجة الملحة لبعض السوريين لتقنين أوضاعهم بالبلاد فى تزوير أوراق إقامتهم.

وعلى الفور كلف العميد عصمت أبو رحمة رئيس مباحث المصلحة بوضع خطة بحث قام بتنفيذها المقدم إيهاب ناجى رئيس مباحث قسم الأجانب والرائد ضياء رسلان رئيس قسم العمليات، وتم ضبط سمر عبد الباسط عرابى وشهرتها "سمر النجار" سورية الجنسية ومقيمة بمدينة الرحاب القاهرة الجديدة والتى تقوم بتلقى طلبات رعايا دولة سوريا لاستخراج إقامات لهم منسوب صدورها إلى قسم الجوازات غير الصحيحة بعد إيهامهم بصحة تلك الإقامات، لتقنين أوضاعهم بالبلاد مقابل حصولها على مبالغ مالية، وتم التحفظ على 19 جواز سفر خاصا بآخرين مواطنين سوريين مثبت بها إقامات بالبلاد غير صحيحه ومبلغ 5 آلاف جنيه.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بما هو منسوب إليها، وأضافت أنها تتمكن وتقوم من تزوير تلك الإقامات مقابل فائدة مالية بمساعدة محام.

كما تمكنت القوة من ضبط كل من سامى محمد وشهرته " سامى خطوة " سورى الجنسية، ومقيم بالحى الثانى بمدينة 6 أكتوبر ومصعب أحمد سورى الجنسية و"سامر مأمور" أردنى الجنسية، وبحوزتهم 4 جوازات سفر خاصة بمواطنين سوريين مثبت عليهما إقامات بالبلاد غير صحيحة، وأيضا تم التحفظ على جهاز جهازين لاب توب وجهازين طباعة خاصة ببيانات راغبى الحصول على إقامات بالبلاد.

وبمناقشتهم، اعترفوا بتحصلهم على تلك الإقامات المزوره بواسطة محام، وتحرر عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة، وتم إرسال المتهمين للنيابة والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.