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​محافظ قنا: ضبط 500 أسطوانة بوتاجاز مهربة بأبو تشت

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​محافظ قنا: ضبط 500 أسطوانة بوتاجاز مهربة بأبو تشت ​محافظ قنا: ضبط 500 أسطوانة بوتاجاز مهربة بأبو تشت

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن مباحث بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت تمكنت من ضبط سيارة رقم 27622 نقل سوهاج محملة بـ 500 اسطوانة بوتاجاز معدة لبيعها بالسوق السوداء بقرية البحري سمهود.

وأشار إلى انه تم تسليم الاسطوانات لمستودع أحمد محمد علي بقرية البحري سمهود لتوزيعها علي المواطنين، مؤكدًا أنه تم تسليم السيارة لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية وعرض السائق علي النيابة.

وأكد محافظ قنا علي تكثيف الحملات التموينية لضبط المهربين، حرصًا علي عدالة التوزيع ووصول الاسطوانات إلي مستحقيها .
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