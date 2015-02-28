تعزيزات عسكرية تركية على الحدود مع سوريا

ذكر الموقع الالكترونى لصحيفة.. ميلليت ..التركية اليوم السبت ان جنود الكتيبة الثانية التركية بدؤوا حفر خنادق بمناطق أعمال الحفر فى المنطقة المحصورة بين بلدتى "نصيبين" التابعة لمحافظة ماردين بجنوب شرقى البلاد ، و"قامشلي" السورية المزروعة بالألغام.

وقال الموقع إن حفر هذه الخنادق يأتى كاجراء أمنى فى محاولة للحد من عمليات التسلل غير الشرعى والتهريب وللحفاظ على أمن البلدات والقرى الحدودية التركية مع سوريا.

وأضاف إن شاحنات عسكرية محملة بالمدافع والدبابات من بلدة "كزل تبه"دفعت باتجاه نصيبين فى ماردين تحت تدابير أمنية مشددة بمشاركة عربات عسكرية مدرعة تحسبا من هجمات إرهابية محتملة من منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية.

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