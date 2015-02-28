منظمة التعاون الإسلامى تدين الاعتداء على مسجد وكنيسة فى فلسطين

أدانت منظمة التعاون الإسلامى، بشدة، جريمة إحراق مسجد الهدى غرب بيت لحم، ومبنى تابع للكنيسة اليونانية الأرثوذوكسية بالقدس "المحتلة،" من قبل مجموعة من المستوطنين المتطرفين، معتبرة هذه الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية على حد سواء، بالإرهاب المنظم الذى يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطينى وممتلكاته ومقدساته.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، إياد أمين مدنى، فى بيان له اليوم السبت، "إن هذه الجريمة الآثمة تأتى فى سياق الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التى يتعرض لها لشعب فلسطين ومقدساته، محملا الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الكاملة عن تبعات استمرار مثل هذه الاعتداءات الخطيرة التى تعد انتهاكا جسيما للأعراف والمواثيق الدولية".

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، التى تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، أننا سنواصل العمل على فضح سياسات الاحتلال الإجرامية والعنصرية بحق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته والتصدى لها، داعياً فى الوقت نفسه المجتمع الدولى، خصوصاً مجلس الأمن الدولى، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى، ومنع تكرار هذه الجرائم الإسرائيلية التى تغذى العنف والتوتر فى المنطقة، ومحاسبة مرتكبيها.

يذكر أن مستوطنين أحرقوا فجر أول أمس الخميس، غرفة فى كنيسة "دور متسيون" فى القدس، وكتبوا على جدرانها عبارات مسيئة للسيد المسيح.