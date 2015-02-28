دراسة: 20% من مرضى القلب لا يستجيبون للعقاقير المخفضة للكولسترول

• ارتفاع نسبة الكولسترول يؤدى إلى الإصابة بنوبة قلبية

كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "HealthDay News"، أن 20% من الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب لا يستجيبون لعقاقير الستاتين المخفضة للكولسترول وربما يعانون من انسداد الشرايين بشكل خطير.

ولاحظ الباحثون خلال الدراسة الحديثة أن هؤلاء الأشخاص الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكولسترول وتنخفض لديهم مستويات الكولسترول "السيئ" بصورة ضئيلة نسبياً أو معدومة ترتفع لديهم فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لاحقاً.

وقال الباحث الدكتور ستيفن نيكولز، نائب مدير معهد بحوث الصحة بجنوب أستراليا، إن هذا الاكتشاف له انعكاسات مهمة على التوصيات المتعلقة بعقاقير الستاتين المخفضة للكولسترول.

• رصد مستويات الكولسترول ينبه بنسبة الإصابة بالنوبة القلبية

وشدد نيكولز على ضرورة قياس مستويات الكولسترول لضمان السريان فى الاتجاه الصحيح لخفض خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأوضح نيكولز أن ارتفاع مستويات البروتين الدهنى منخفض الكثافة (LDL) أو ما يسمى بالكولسترول "السيئ" يؤدى إلى تراكم الدهون السميكة التى يمكنها تضييق الشرايين وجعلها أقل مرونة.

• اتباع نظام غذائى صحى يقى من الإصابة بنوبة قلبية

ونصح الدكتور جريج فونورو، أستاذ أمراض القلب فى جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس، بضرورة اتباع نظام غذائى صحى لخفض كمية الدهون المتراكمة على الشرايين، وعدم تناول الأطعمة الجاهزة لاحتوائها على المزيد من الدهون المشبعة التى تضر القلب وترفع من مستويات الكوليسترول.

ونشرت الدراسة فى عدد فبراير فى دورية تصلب الشرايين والجلطة والأوعية الدموية.

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