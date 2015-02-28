5 نصائح طبية عند استخدام مسكنات الألم

مؤخرا كشفت دراسة طبية حديثة أن الإفراط فى تناول المسكنات يزيد من خطر التعرض للاكتئاب، وكانت دراسات سابقة أخرى قد أظهرت علاقة تناول المسكنات بكثرة مع الإصابة بجلطات المخ والسكتة القلبية، كما أن أشهر مضاعفات استخدام المسكنات بكثرة القرحة المعدية.

وعلى الرغم من أهمية تسكين الألم، الذى قد يكون أمرا طارئا فى التخفيف عن مريض، إلا أن نصائح صحية جديدة فى تناول المسكنات يقدمها لنا الجمعية الأمريكية لأطباء الأسرة على موقع هيلث داى الطبى الأمريكى، وتشمل:

1- عدم تناول أى جرعات زائدة، والتأكد من عدم تجاوز الجرعة المذكورة على الدواء.

>2- تناول العديد من أنواع المسكنات يمكن أن يكون خطرا على صحتك كما يمكن ألا يقدم أى نوع من المساعدة.

>3- لابد من استشارة الطبيب فى حالة إن كنت تتناول أى نوع من الأدوية الأخرى، وذلك للتأكد من التفاعلات الدوائية بين أدويتك وبين نوع المسكن الذى ستستخدمه.

>4- لا يجب بأى حال من الأحوال تناول أكثر من نوع من المسكنات إلا بأمر الطبيب.

>5- فى حالة تناول أى أدوية أخرى لابد من التأكد من عدم احتوائها على مسكنات فى تركيبها، لأن الجمع بين أكثر من نوع من المسكنات يمكن أن يؤدى إلى جرعة زائدة ومضاعفات المريض فى غنى عنها.

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