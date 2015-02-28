أخبار عاجلة

مصدر: ‏‫بدء التحقيق مع عددٍ من أفراد الشرطة لهروب مسجل من قسم شرطة النزهة -
وزير الداخلية لنظرائه العرب: يد الإرهاب سترتد على الدول التي دعمت وجوده -
الإدارية تنفي إصدار تصاريح بانتهاء التحقيقات في واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية -
صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 نصائح طبية عند استخدام مسكنات الألم

Google+ Print
5 نصائح طبية عند استخدام مسكنات الألم 5 نصائح طبية عند استخدام مسكنات الألم
مؤخرا كشفت دراسة طبية حديثة أن الإفراط فى تناول المسكنات يزيد من خطر التعرض للاكتئاب، وكانت دراسات سابقة أخرى قد أظهرت علاقة تناول المسكنات بكثرة مع الإصابة بجلطات المخ والسكتة القلبية، كما أن أشهر مضاعفات استخدام المسكنات بكثرة القرحة المعدية.

وعلى الرغم من أهمية تسكين الألم، الذى قد يكون أمرا طارئا فى التخفيف عن مريض، إلا أن نصائح صحية جديدة فى تناول المسكنات يقدمها لنا الجمعية الأمريكية لأطباء الأسرة على موقع هيلث داى الطبى الأمريكى، وتشمل:

1- عدم تناول أى جرعات زائدة، والتأكد من عدم تجاوز الجرعة المذكورة على الدواء.
>2- تناول العديد من أنواع المسكنات يمكن أن يكون خطرا على صحتك كما يمكن ألا يقدم أى نوع من المساعدة.
>3- لابد من استشارة الطبيب فى حالة إن كنت تتناول أى نوع من الأدوية الأخرى، وذلك للتأكد من التفاعلات الدوائية بين أدويتك وبين نوع المسكن الذى ستستخدمه.
>4- لا يجب بأى حال من الأحوال تناول أكثر من نوع من المسكنات إلا بأمر الطبيب.
>5- فى حالة تناول أى أدوية أخرى لابد من التأكد من عدم احتوائها على مسكنات فى تركيبها، لأن الجمع بين أكثر من نوع من المسكنات يمكن أن يؤدى إلى جرعة زائدة ومضاعفات المريض فى غنى عنها.

يتشرف اليوم السابع باستقبال استشاراتكم الطبية على البريد الإلكترونى التالىhealth@youm7.com

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365