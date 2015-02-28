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دراسة دنماركية: اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة يؤديان للموت المبكر

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دراسة دنماركية: اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة يؤديان للموت المبكر دراسة دنماركية: اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة يؤديان للموت المبكر
دراسة دنماركية جديدة كشفت أن الإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة يزيدان من خطر الموت المبكر ويقلل متوسط العمر المتوقع للحياة.

وفقا لموقع ميديكال نيوز توداى فإن الدراسة التى قادتها بروفيسورة سورين دالسجارد الأستاذة بجامعة آرهوس فى الدنمارك أظهرت أن خطر الوفاة يرتفع بين المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، خاصة بين الرجال، وشملت الدراسة متابعة ما يقرب من 2 مليون شخص على مدى 32 عاما، وذلك بتحليل السجلات الوطنية للمرضى فى الدنمارك.

خلال الدراسة حدد الباحثون 32061 من الأفراد المصابين بالاضطراب منهم 26% من النساء، وكان معدل الوفيات بين المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة 5.85 لكل 10 آلاف شخص مقارنة بـ2.21 لكل 10 آلاف شخص من غير المصابين بالاضطراب، وكانت النسبة 4 أضعاف احتمالات الوفاة إذا تم تشخيص المرض عند سن 18 عاما أو أكثر، وإلى الضعف عند الإصابة فى سن أقل من 6 سنوات، وهذا مقارنة بمعدلات الوفيات بين غير المصابين فى نفس الفئة العمرية.

جدير بالذكر أن الدراسة شملت كل الأطفال الذين ولدوا فى الدنمارك بين عامى 1981 و2011، وتمت متابعتهم بصورة كاملة على مدى 32 عاما وينصح الأطباء بضرورة اكتشاف المرض مبكرا والعلاج، ما يقلل من نسبة الوفيات كثيرا.

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