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«المفرقعات» تُبطل مفعول قنبلة بدائية بمستشفى الصدر بالمنيا

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«المفرقعات» تُبطل مفعول قنبلة بدائية بمستشفى الصدر بالمنيا «المفرقعات» تُبطل مفعول قنبلة بدائية بمستشفى الصدر بالمنيا

صورة ارشيفية

عثر العاملون بمستشفى الصدر بالمنيا على جسم غريب، مما أثار حالة من الذعر بين المتواجدين بها، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات وأجهزة الأمن لفحص البلاغ، حيث تبين أنه قنبلة هيكلية وضعها مجهولون.

وتمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعولها وأجروا تمشيطُا موسعًا داخل كافة أرجاء المستشفى والمناطق المجاورة لها.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوي مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بالعثور جسم غريب داخل مستشفى الصدر بالمنيا.

وعلى الفور، انتقل خبراء المفرقعات وضباط قسم المنيا برئاسة العقيد عمر خليفه و النقيب محمد إسماعيل معاون المباحث وأخلوا المستشفى من المرضى و كافه المتواجدين بها لحين التعامل مع القنبلة وإجراء تمشيط للبحث عن أجسام غريبة مجددا، وتمكنوا من إبطال مفعولها وعاودت المستشفى عملها بكامل طاقتها وتحرر محضر بالواقعة وجار ضبط المتهمين.

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