12 عضوًا بإدارة الامتحانات بأزهر سوهاج يضربون عن الطعام اعتراضًا على ندبهم

دخل 12 من أعضاء إدارة الامتحانات بمنطقة سوهاج الأزهرية في إضراب مفتوح عن الطعام بمستشفي سوهاج العام، صباح اليوم السبت، اعتراضا علي قرار قطاع المعاهد الأزهرية بانتدابهم لسد العجز في إدارة دار السلام الأزهرية ، بعد أن قاموا بإرسال فاكسات لكلا من رئاسة الجمهورية ، ومشيخة الأزهر ، ورئاسة مجلس الوزراء ، والنيابة الإدارية ، والرقابة الإدارية ومحافظ سوهاج ، ومدير أمن سوهاج ، وفرع الأمن الوطني بسوهاج وجهات أخري معنية للنظر في القرار وعدم جدوي تلك الفاكسات أو الرد عليها.

وشملت قائمة قرار الانتداب لإدارة دار السلام الأزهرية كلا من محمود عبد الجواد محمود ، ومحمد علي موسى ، وشعبان جابر محمد ، وأيمن أحمد عبد المجيد ، ورمضان صديق محمد ، ومحمود السيد أحمد ، وأحمد عبد العال أحمد ، وعلي رشاد يونس ، ومحمد رفعت المشوادي ، وعبد العال السيد عبد العال ، وأحمد درويش ، وأشرف حسين الطاهر ، وجميعهم أعضاء بإدارة الامتحانات بالمنطقة.

وأوضح المعتصمون لوكالة “أونا “، أن العجز في إدارة دار السلام الأزهرية في التخصص الثقافي ، في حين أن تخصصاتهم شرعية وعربية وإداريين وكتبه ، وأضافوا أن 20 معلم بمعهد بنين سوهاج في التخصصات المطلوبة بالإدارة المذكورة زيادة عن الحاجة وبدون جداول ، و20 معلم أخريين بمعهد قراءات سوهاج بنين زيادة عن الحاجة أيضاً وبدون جداول وحصص في نفس التخصصات التي بها عجز ، وأن معلمي التخصص الثقافي في معاهد المنشاة وجرجا وطهطا وطما وأخميم وساقلته وجهينة لا يأخذوا نصابهم القانوني من الحصص في الأسبوع ، حيث أن أي معلم في تلك المعاهد لا يتجاوز نصابه الأسبوعي 10 حصص في حين أن النصاب القانوني للمعلم في المعاهد الإعدادية 21 حصة وفي المعاهد الثانوية 18 حصة.

وناشد أعضاء إدارة الامتحانات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالتدخل والنظر في قرار انتدابهم، وانتداب من هم في زيادة عن حاجة العمل في المعاهد المذكورة وتخصصاتهم توافق العجز.

وهددوا أنهم سوف يرسلون فاكسات مرة أخري لنفس الجهات التي تم الإرسال لها، وإذا لم تتم الاستجابة لهم والتراجع عن قرار انتدابهم سوف يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام ، حتى وإن كلفهم ذلك حياتهم.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد حمادي، وكيل الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أنه يوجد في إدارة الامتحانات زيادة في العدد كما هو الحال في بعض إدارات المنطقة، وأنه تمت مخاطبة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بتوزيع المحتجون حسب تخصصاتهم في أقرب الإدارات الأزهرية حسب محل إقامتهم وحسب صالح العمل .