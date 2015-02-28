بالصور.. وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات ملتقى الإبداع الثالث بالأقصر‎

يقام في الفترة الحالية بالأقصر علي مسرح المدينة الشبابية الدولية بالطود ملتقي الابداع الثالث تحت رعاية وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بمشاركة طلاب من 40 جامعة مصرية ومعاهد عليا في تصفيات المرحلة الثانية من مسابقة “إبداع 3″ جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا لعام 2014 – 2015، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للعام الثالث في المجالات الفنية والثقافية المختلفة.

ويشهد الملتقي فاعليات وعروض في المسرح والفنون الشعبية بدات من يوم 19 فبراير وتستمر حتي 4 مارس مقسمة علي عدة مراحل وذلك بإشراف الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برئاسة امل جمال .

وقال حمدي حسين وكيل مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إن جميع الاعمال ستخضع للتقييم وسيتم إعلان المراكز الأولي التي ستفوز بجوائز مالية كبيرة، حيث تبلغ قيمة جائزة المركز الاول 100 الف جنيه و75 الف جنيه للمركز الثاني والمركز الثالث 50 الف جنيه .

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر محمد بدر قاما بزيارة للمدينة الشبابية والتقيا الطلاب المشاركين في الفاعليات .