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محكمة الأمور المستعجلة تقضي باعتبار حركة “حماس” منظمة إرهابية

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محكمة الأمور المستعجلة تقضي باعتبار حركة “حماس” منظمة إرهابية محكمة الأمور المستعجلة تقضي باعتبار حركة “حماس” منظمة إرهابية

حماس

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار محمد السيد، السبت، باعتبار حماس حركة إرهابية.

وكانت الأمور المستعجلة، قد ضمت دعويين لاعتبار حماس منظمة إرهابية، مقامتين من الدكتور سمير صبري وأشرف سعيد المحاميين وذلك لوحدة الموضوع.

وكان صبري وسعيد قد أقاما دعويين حملتا رقمي 314 و428 طالبا فيهما باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية.

واختصمت الدعويين كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية، ووزير الخارجية ورئيس مجلس الدفاع الوطني.

وجاء بهما أن حماس حركة إرهابية لثبوت تورطها في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها جنود وضباطها من القوات المسلحة والداخلية.

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