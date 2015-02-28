الزوارق الإسرائيلية تستهدف الصيادين شمال غزة

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم السبت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر أمنية بأن زوارق الاحتلال استهدفت ثلاثة قوارب صغيرة كانت تبحر قبالة منطقة الواحة شمال غرب غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها، وهى 6 أميال، كما تستهدف الأراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكا لاتفاق التهدئة الموقع بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى برعاية مصرية فى 26 أغسطس الماضي، والذى أنهى حربا إسرائيلية على القطاع استمرت 51 يوما.

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