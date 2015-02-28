المعارضة السودانية تصدر "إعلان برلين" وتتفاوض مع الخرطوم فى أديس أبابا

كشفت وزارة الخارجية الألمانية، إن قوى المعارضة السودانية التى أجرت مشاورات فى برلين خلال اليومين الماضين، أصدرت "إعلان برلين" الذى أقر إرسال وفد إلى العاصمة الأثيوبية (أديس أبابا) للمشاركة فى اجتماع تحضيرى للحوار الوطنى والتفاوض مع حكومة الخرطوم تحت رعاية الوساطة الأفريقية.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الألمانية - وفقا لصحيفة "سودان تربيون" الصادرة بالخرطوم اليوم السبت- إن اجتماع المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى انعقد فى برلين لمناقشة، مقترحات لاتخاذ تدابير لبناء السلام كجزء من الحوار الوطنى.

وأضاف أن القرارات المتخذة شملت "إرسال وفد إلى أديس أبابا للمشاركة فى اجتماع تحضيرى للحوار الوطنى للتفاوض مع الحكومة السودانية حول مزيد من التعاون".

ورحب وزير الخارجية الألمانى شتاينماير، باستعداد المعارضة لإيجاد حل لمشاكل السودان من خلال الحوار الوطني، مؤكدا أن القتال فى السودان يجب أن يصل إلى نهايته، وزاد "يجب أن يعطى الناس فى المناطق المتضررة احتمالات للسلام والاستقرار"، وتابع " إعلان برلين خطوة هامة نحو المصالحة فى السودان، وهناك المزيد من الأمل الآن أن الحكومة فى الخرطوم والمعارضة سيدخلون فى مفاوضات جادة".

وحسب مصادر غربية لـ"سودان تربيون" فإن الدعوة لم تشمل كل قطاعات المعارضة وإنما وجهت فقط لقوى "نداء السودان" التى تشمل تحالف قوى الإجماع الوطنى والجبهة الثورية المسلحة وحزب الأمة القومي، لحثها على تبنى موقف ايجابى من الحوار الوطنى وتقريب وجهات النظر بينها وبين الخرطوم فى إطار خارطة الطريق المقترحة من الاتحاد الأفريقي.

يشار إلى أن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثامبو أمبيكى وقعت فى نوفمبر الماضى اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الحكومة الألمانية لتوحيد جهود إحلال السلام والتحول الديمقراطى فى السودان.

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