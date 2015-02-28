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ضبط مسجلين هاربين من سجن أبو زعبل خلال أحداث ثورة يناير بالشروق

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ضبط مسجلين هاربين من سجن أبو زعبل خلال أحداث ثورة يناير بالشروق ضبط مسجلين هاربين من سجن أبو زعبل خلال أحداث ثورة يناير بالشروق
ألقى رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجلين هاربين من سجن أبو زعبل إبان ثورة 25 يناير.

كانت وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم السرقات المتنوعة بالقاهرة مفادها قيام كل من "شريف.ف" 42 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الجديدة وشقيقه "عمرو" 38 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان، والهاربين من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011م على ذمة القضية رقم 17341/1997 جنح مصر الجديدة "قتل" والمقضى فيها بالسجن المؤبد بانتحال أسماء آخرين وتزوير بطاقات رقم قومى.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وبإعداد الأكمنة أمكن ضبط الأول حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته بطاقة رقم قومى مزورة ومبلغ مالى مزور وطبنجة صوت، و25 طلقة، كما أمكن ضبط الثانى حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزته بطاقة رقم قومى مزورة.

وبمناقشتهما اعترفا بتحصلهما على البطاقات المضبوطة من شخص يدعى "محمد.ح" جار تحديده وضبطه، مقابل مبلغ مالى 50 ألف جنيه، وأضاف الأول بأن الأوراق المالية المقلدة تحصل عليها من المذكور مقابل بيع سيارة مهربة جمركياً ونفى علمه بكون الأوراق المالية المضبوطة بحوزته مقلدة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار عرضهما على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قبلهما.

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مصر 365

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