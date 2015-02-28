إصابة مسجل خطر قفز من الطابق الرابع بعد فشله فى سرقة شقة بأسوان

استقبلت مستشفى أسوان الجامعى اليوم، شخصا مصابا بكسور وجروح متفرقة بالجسم ادعاء سقوط من أعلى عقار، تحرر محضر شرطى بالواقعة وجارى إخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارا بالواقعة وبالانتقال والمعاينة تبين إصابة شخص يدعى (ع . م) 32 سنة أثناء محاولته سرقة أحد الشقق السكنية بشارع هميمى الجبلاوى بمدينة أسوان، وحاول الهروب بعد شعور الأهالى به، ليسقط من الطابق الرابع وتعرض لإصابات بالغة، تم نقل المتهم للمستشفى للعلاج تحت حراسة أمنية.

وبالكشف عن بيانات المتهم تبين أن له معلومات جنائية مسجلة سرقات، وجارى معرفة ملابسات وظروف الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية حياله.