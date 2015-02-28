مدير أمن القاهرة يقود حملة إزالة إشغالات بشوارع مدينة نصر

يقود اللواء خالد يوسف مدير أمن القاهرة، اليوم السبت، حملة إزالة إشغالات بعباس العقاد وشوارع مدينة نصر التى تقوم بها الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، برئاسة اللواء حمدى الحديدى لإزالة أى تعديات لرصد العديد من المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون مع أى مخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتم رصد العديد من المخالفات التى تنوعت ما بين السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والانتظار الخاطئ والممنوع .

من جانبه أكد اللواء حمدى الحديدى مدير المرور، أن هناك حملات مرورية تشنها الإدارة بشكل يومى على جميع المحاور والميادين بالعاصمة وهناك انتشار لكافة الخدمات المرورية من الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لرصد المخالفات المرورية ومتابعة حركة السيارات لإزالة أى عوائق مرورية التى تنتج أى أعطال وحوادث مرورية فى ظل المتابعة بشكل دورى لفك أى زحامات مرورية بكافة الطرق.