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العثور على 4 دانات مدفع من مخلفات الحروب بالشرقية

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العثور على 4 دانات مدفع من مخلفات الحروب بالشرقية العثور على 4 دانات مدفع من مخلفات الحروب بالشرقية
تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، بلاغًا من غفير نظامى بعثوره على دانات مدافع من مخلفات الحروب تابعة للقوات المسلحة، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات لفحص الأجسام وتمشيط المكان .

كان تلقى اللواء مليجى فتوح مدير أمن الشرقية إخطارًا من الرائد أحمد عبد الرحمن شمس رئيس مباحث مركز فاقوس، يفيد تلقى بلاغ من محمد أحمد محمد "35سنة" خفير نظامى من قوة خفراء قرية الخطارة الصغيرة بدائرة المركز يفيد حال قيامه بالمرور بمنطقة جبلية بدائرة المركز عثر على "4" أجسام غريبة.

انتقل خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، وبالفحص تبين أن الأجسام عبارة عن دانات مدافع قديمة تابعة للقوات المسلحة ومن مخلفات الحرب، تم إخطار القوات المسلحة، وجارى تمشيط المكان.

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مصر 365