ضبط 16 طن ملح سياحات يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى بالمحلة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالمحلة، من ضبط 16طن ملح سياحات داخل مطحن بدون ترخيص بشارع التحرير ثالث المحلة، يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى.

كانت معلومات وردت للرائد حسام الغريب رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود، بقيام "جلال.م.م" 45سنة تاجر مقيم منطقة الوراقة ثالث المحلة بإنشاء مطحن ملح بدون ترخيص بشارع التحرير ثالث المحلة وجهزه بالأدوات اللازمة للطحن والتعبئة، وقيامه بجلب كميات من ملح السياحات غير الصالح للاستهلاك الآدمى بقصد إعادة طحنه وتعبئته داخل عبوات عليها علامات وبيانات تجارية وهمية، وبيعها للجمهور على أنه ملح صالح للاستهلاك الآدمى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة النقيب محمد نصر الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة، وباستهداف المطحن تم ضبط 16طن ملح سياحات يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى، واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات ومزاولة النشاط بدون ترخيص تحرر المحضر 1095جنح قسم ثالث المحلة، تم إخطار العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .