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القبض على 3 عاطلين متهمين بسرقة خزينة شركة بمنطقة روض الفرج

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القبض على 3 عاطلين متهمين بسرقة خزينة شركة بمنطقة روض الفرج القبض على 3 عاطلين متهمين بسرقة خزينة شركة بمنطقة روض الفرج
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 عاطلين لسرقتهم خزينة شركة بمنطقة روض الفرج.

البداية كانت بقيام "مجدى.ع.ب" 53سنة صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم الجديدة بتقديم بلاغ لقسم شرطة روض الفرج بالقاهرة باكتشاف سرقة مبلغ 88 ألف جنيه، 1200 يورو، و3 ساعات رجالى ماركات مختلفة، و2 هاتف محمول من داخل خزينة الشركة ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، وبالفحص تبين وجود كسر بباب الشركة من الخارج.

وبناء على توجيهات اللواء مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه وإعادة المسروقات، أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "خالد.ر" 49 سنة عاطل ومقيم بالجيزة مسجل خطر سرقات، والسابق اتهامه فى عدد 32 قضية و"حسين .ص" 29 سنة عاطل ومقيم بالجيزة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5268/2008 أبو النمرس "سرقة مسكن" و"فايق.ص" 56 عاطل ومقيم بالجيزة والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا .

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطهم وبحوزة الأول طبنجة بلى تركى الصنع وعدد 5 طلقات بلى، وبطاقة رقم قومى مدون بها المهنة رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لجريدة أخبار الأمة العربية، وكارنيه منسوب صدوره لذات الجهة "مزورين"، كذا السيارة رقم ر ف ى 289 ماركة كيل ملكه، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الباب مستخدمين فى ذلك سيارة الأول تم بإرشادهم ضبط الخزينة الحديدية بمنطقة زراعية بجوار مسكن المتهم الثالث كذا (عدد 3 ساعات يد رجالى، عدد 6 هواتف محمول، جهاز جى بى اس، كاميرا تصوير و11 ألف جنيه، 50 درهم إماراتى ).

وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه وباقى المسروقات على متطلباتهم الشخصية وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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