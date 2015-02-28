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مباحث أسوان تضبط متهما بالسطو المسلح على سيارة نقل أموال بالغربية

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مباحث أسوان تضبط متهما بالسطو المسلح على سيارة نقل أموال بالغربية مباحث أسوان تضبط متهما بالسطو المسلح على سيارة نقل أموال بالغربية
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان تحت إشراف اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان اليوم من ضبط عاطل مطلوب ضبطه فى واقعة السطو المسلح على سيارة نقل أموال بمحافظة الغربية، تحرر عن ذلك المحضر رقم (4) أحوال قسم أول أسوان، وجار ترحيله لعرضه على النيابة المختصة.

وكان تمكن رجال مباحث أسوان تحت إشراف العميد أسعد الذكير مدير البحث الجنائى والعميد خالد الشاذلى رئيس المباحث بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية بالعمل على ضبط المتهم (محمود.ح) 24 سنة عاطل والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم (925) جنح قسم ثان طنطا لسنة 2015م "لقيام المتهم بالاشتراك وآخرين بالسطو المسلح على سيارة نقل أموال خاصة".

وتمكنت مباحث أسوان من ضبط المتهم وبحيازته مبلغ مالى "4870" دولارا أمريكيا ومبلغ مالى (2100 جنيه)، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض المتهم على النيابة المختصة.

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