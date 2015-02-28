عامل ينهى حياة عاطل بالضرب بـ"ماسورة" لخلافات سابقة بينهما فى طنطا

أنهى عامل حياة عاطل مقيم قرية سبرباى مركز طنطا بعد أن انهال عليه بالضرب بماسورة حديدية لخلافات سابقة بينهما، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى العميد حاتم عبد الله مأمور مركز طنطا بلاغا من مستشفى طنطا الجامعى، بوصول "محمد.ع.ع" 22سنة عاطل مقيم قرية سبرباى مصابا بجروح بالرأس وهبوطا حادا بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف مراكز المخ.

وكشفت تحريات المقدم سامى الروينى رئيس مباحث مركز طنطا، أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.م.ر" 37سنة عامل لخلافات سابقة مع المجنى عليه، فعقد العزم وبيت النية وتعدى عليه بالضرب بماسورة حديدية، وحدثت إصابته التى أودت بحياته، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر 5133 جنح مركز طنطا وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة .