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برشلونة يفوز بنسبة 50% فقط في مباريات ' النهار '

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برشلونة يفوز بنسبة 50% فقط في مباريات ' النهار ' برشلونة يفوز بنسبة 50% فقط في مباريات ' النهار '

يحل فريق برشلونة اليوم ضيفا ثقيلا على جرانادا في الجولة 25 من الدوري الإسباني، وسط تخوفات من تكرار عقدة الخسارة في مباريات "النهار" المستمرة منذ ثلاثة مواسم.

ويعود البرسا للعب مباراة في الليجا خلال الساعة الرابعة عصرا بتوقيت إسبانيا، (الخامسة بتوقيت )، في وضح النهار، وهي فترة يبدو أنها لا تشعر لاعبي الفريق الكتالوني بالراحة ولا تمنحهم التركيز الكاف، وهو ما ينعكس على سوء النتائج.

وخسر برشلونة مباراة الجولة الماضية على ملعبه امام مالاجا في نفس هذا التوقيت المبكر، لذا يأمل ألا تتكرر الانتكاسة أمام فريق أندلسي آخر للجولة الثانية على التوالي.

وتشير الإحصاءات إلى أن برشلونة فاز في 6 مباريات من أصل 12 مباراة أقيمت في وقت العصر تحت أشعة الشمس، أي أن نسبة انتصاراته في تلك المباريات النهارية 50% فقط.

وفي المباريات الستة الأخرى خسر البرسا 4 مرات، وتعادل مرتين.

وخلال الموسم الجاري خاض البلوجرانا 5 مباريات نهارية، فاز في 3 على بلباو وكوردوبا في كامب نو، وعلى ألميريا بشق الأنفس خارج ملعبه، وخسر في ملعبه امام مالاجا بالجولة الماضية، وتعادل أمام خيتافي في مدريد.

وفي الموسم الماضي لعب الفريق 5 مباريات أخرى في الساعة الرابعة، فاز في 3 وخسر مرتين وتعادل مرة وحيدة.

أما الموسم قبل الماضي، فقد لعب برشلونة مباراة واحدة فقط في وقت العصر، تصادف أنها كانت قمة الكلاسيكو على ملعب الغريم ريال مدريد، وخسر فيها أمام كتيبة مورينيو 1-2.

يذكر أن برشلونة خسر أمام جرانادا أيضا على ملعبه في الموسم الماضي بهدف النجم الجزائري ياسين براهيمي في نفس التوقيت، لذا يحلم بألا يتكرر الأمر للعام الثاني على التوالي، كما يخشى الإرهاق بعد العودة من إنجلترا بفوز على مانشستر سيتي 2-1 بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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