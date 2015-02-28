إنريكي: هناك حملة إنجليزية لتدمير سواريز

يرى الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة الإسباني أن هناك حملة إعلامية إنجليزية ضد الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريقه ولاعب ليفربول السابق.

وكانت الصحافة الإنجليزية قد اتهمت سواريز بمحاولة عض ديميكيلس خلال مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الأخيرة مستعينة بفيديو وهو الاتهام الذي رفض اليويفا التحقيق فيه.

وقال إنريكي "للأسف هذا أمر عادي جدا في بعض الأجزاء من العالم، قيامهم بتلك الحملات الإعلامية ضد شخص واحد".

وأضاف "سواريز كان يعلم أنه مراقب حتى لو قال ذلك في المرات التي أخطأ فيها، لكننا رأينا تلك الحملات ضد اللاعبين والجماهير والرؤوساء من قبل".