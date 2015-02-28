أخبار عاجلة

مصدر: ‏‫بدء التحقيق مع عددٍ من أفراد الشرطة لهروب مسجل من قسم شرطة النزهة -
وزير الداخلية لنظرائه العرب: يد الإرهاب سترتد على الدول التي دعمت وجوده -
الإدارية تنفي إصدار تصاريح بانتهاء التحقيقات في واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية -
صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إنريكي: هناك حملة إنجليزية لتدمير سواريز

Google+ Print
إنريكي: هناك حملة إنجليزية لتدمير سواريز إنريكي: هناك حملة إنجليزية لتدمير سواريز

يرى الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة الإسباني أن هناك حملة إعلامية إنجليزية ضد الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريقه ولاعب ليفربول السابق.

وكانت الصحافة الإنجليزية قد اتهمت سواريز بمحاولة عض ديميكيلس خلال مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الأخيرة مستعينة بفيديو وهو الاتهام الذي رفض اليويفا التحقيق فيه.

وقال إنريكي "للأسف هذا أمر عادي جدا في بعض الأجزاء من العالم، قيامهم بتلك الحملات الإعلامية ضد شخص واحد".

وأضاف "سواريز كان يعلم أنه مراقب حتى لو قال ذلك في المرات التي أخطأ فيها، لكننا رأينا تلك الحملات ضد اللاعبين والجماهير والرؤوساء من قبل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع