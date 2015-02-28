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نائب مساعد وزير الخارجية تبدأ زيارة إلى لبنان

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نائب مساعد وزير الخارجية تبدأ زيارة إلى لبنان نائب مساعد وزير الخارجية تبدأ زيارة إلى لبنان

السفيرة ماهى عبداللطيف،نائب مساعد وزير الخارجية

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح السبت، السفيرة ماهى عبداللطيف، نائب مساعد وزير الخارجية، متوجهة إلى بيروت فى زيارة إلى لبنان تستغرق أسبوعًا تشارك خلالها فى الدورة العربية الثالثة لتدريب المتدربين فى مجال القانون الدولى الإنساني التى تبدأ بعد غداً الإثنين.

صرحت السفيرة قبل مغادرتها تأتى مشاركتها فى الدورة كأول سفير بالخارجية بعد إختيارها من الصليب الأحمر الدولى لإلقاء عدة محاضرات على 43 مدربًا فى مجال القانون الدولى الإنساني من بينهم 3 مدربين مصريين، حيث تسعى الدورة لرفع كفاءة المدربين وإطلاعهم على أحدث نظم وأطروحات القانون الدولى الإنساني من أجل مراعاتها خلال الدورات التدريبية التى سيقدمونها للمتدربين فى مختلف الدول العربية.

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