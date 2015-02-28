القبض على 3 لصوص سرقوا 70 ألف جنيه وآلاف كروت الشحن ببورسعيد

تمكنت مباحث قسم الشرق ببورسعيد، من كشف غموض سرقة حقيبة بها مبلغ مالي وآلاف من من كروت الشحن.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة الشرق بمديرية امن بورسعيد من المواطن “م – أ – س” بإكتشافه سرقة حقيبته من أمام المحل خاصتة الكائن بشارع احمد ماهر ــ دائرة قسم الشرق و بداخلها مبلغ (70 ألف جنيه) و كمية من كروت شحن خطوط التليفون المحمول تقدر قيمتها بحوالى 100 ألف جنيه، وذلك حال تركه لها أمام المحل و انشغاله في فتح أبوابه.

وتوصلت تحريات الرائد تامر سليم – رئيس مباحث قسم شرطة الشرق الى ان وراء ارتكاب تلك الواقعة كل من هانى عمر توفيق عبدالرحمن ، وخالد ظريف صالح، و هشام نادى سعيد، مقيمين صفط الشرقية بمحافظة المنيا.

وتمكن النقيب محمد زكريا، ضابط مباحث قسم شرطة الشرق من ضبط المتهمين حال اختبائهم بأحد الشقق المستأجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقيامهم بتمزيق كروت الشحن والتخلص منها بإلقائها بأحد صناديق القمامة خشية ضبطهم عند استخدامها او محاولة بيعها، كما اعترفوا بقيامهم بتوزيع المبلغ المالى عليهم .

وبإرشاد المتهمين تم ضبط كروت الشحن بمكان القائها كما تم ضبط المبلغ المالى بحوزتهم، وبعرض المضبوطات على المجنى علية تعرف عليها واتهم المذكورين بالسرقة .

ووجه اللواء فيصل دويدار مدير امن بورسعيد الشكر لضباط وافراد وحدة مباحث قسم شرطة الشرق لسرعة تمكنهم من كشف غموض الحادث وضبط المتهمين والمسروقات فى اقل من 24 ساعة وامر بإتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد.

المراسل: جمال نوفل