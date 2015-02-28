إخلاء سبيل متهم بإطلاق النار على آخر بكفالة 2000 جنيه فى سوهاج

قررت محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية عادل عبد الدايم، إخلاء سبيل المتهم "ناصر.م.ى" 23 سنة بكفالة قدرها 2000 جنيه بعد اتهامه بإطلاق النار على المجنى عليه "أحمد.ح.م"، وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص بسبب خلافات بينهما على الميراث.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق نارى، وتم نقله للمستشفى للعلاج، وكشفت تحريات المباحث أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على الميراث حيث وقعت مشاجرة بينهما أطلق خلالها المتهم النيران على المجنى عليه من سلاح نارى كان بحوزته أسفر عن إصابة المجنى عليه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، إلا أن محكمة الجنح أخلت سبيله بكفالة 2000 جنيه.