حبس مدرس وموظف متهمين باختلاس 360 "تختة" وبيعها بالإسكندرية

قرر المستشار محمد نوار، رئيس نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس موظف بإدارة وسط التعليمية ومدرس ثانوى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما باختلاس 360 تختة خشبية عهدة بالمدرسة وبيعها واقتسام ثمنها.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من "أحمد.س.ى.م" 44 سنة، مدير مدرسة ثانوية الصناعية "سابقاً" مقيم دائرة قسم العطارين، بقيام كل من "عبد السلام.س.م.م"45 سنة، فنى بإدارة وسط التعليمية، و"طارق.م.ع" 44 سنة، مدرس بذات المدرسة، باختلاس 360 تختة خشبية من عهدة المدرسة التى تقدر قيمتها بمبلغ 93600 جنيه واقتسامهما المبلغ فيما بينهما.

أكدت تحريات ضباط القسم صحة الواقعة وقيام المتحرى عنه الأول باستغلال صفته الوظيفية أمين عهدة بالمدرسة وسهل استيلاء الثانى على 360 تختة خشبية جديدة من عهدة المدرسة وقام الثانى بصفته المسئول عن ورش التصنيع بالمدرسة باستخدامها فى تسوية العجز فى الكميات المتفق على تصنيعها بورشة المدرسة وتسليمها للجهات المتعاقده معه.

وبالعرض على النيابة قررت تشكيل لجنة لجرد عهدة المدرسة أسفرت عن وجود العجز المشار إليه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب بالواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.