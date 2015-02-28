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8 مارس.. نظر دعوى قضائية تطالب باعتبار "6 إبريل" حركة إرهابية

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8 مارس.. نظر دعوى قضائية تطالب باعتبار "6 إبريل" حركة إرهابية 8 مارس.. نظر دعوى قضائية تطالب باعتبار "6 إبريل" حركة إرهابية
حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين جلسة 8 مارس أولى جلسات نظر دعوى قضائية مقامة من أشرف فرحات المحامى تطالب بإدراج حركة 6 إبريل جماعة إرهابية واعتبار كل من ينتمى إليها أو عضو بها إرهابى.

وأشار المحامى فى دعواه إلى أن عضوا بحركة 6 إبريل صرح علنا بوسائل الإعلام، أن حركة 6 إبريل كانت تشارك جماعة الإخوان الإرهابية فى المظاهرات المسلحة بمنطقة المطرية يوم ذكرى ثورة 25 يناير والتى أسفرت عن مقتل مجند وسقوط عدد من المصابين.

كما أشارت الدعوى إلى أن أعضاء بحركة 6 إبريل اقتحموا مقر أمن الدولة بمدينه نصر أبان ثورة 25 يناير.

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مصر 365