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ضبط سيارة تبيع الطيور بدون تصريح بقرية بولاق بالخارجة بالوادي الجديد‎

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ضبط سيارة تبيع الطيور بدون تصريح بقرية بولاق بالخارجة بالوادي الجديد‎ ضبط سيارة تبيع الطيور بدون تصريح بقرية بولاق بالخارجة بالوادي الجديد‎

صورة أرشيفية

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بالوادي الجدبد، من ضبط سيارة تبيع الطيور الحية بقرية بولاق بمدينة الخارجة. ‎

تلقى اللواء نبيل ال​ع​شرى مدير أمن الوادى الجديد بلاغًا من قسم شرطة الخارجة ورد من رئيس الوحدة المحلية لقرية بولاق بقيام أحد الأشخاص ببيع طيور بيضاء للمواطنين بقرية بولاق.

وعلي الفورانتقل ضباط قسم مباحث ، حيث تم ضبط  عاطف م ف ب سـ44ـن مزارع مقيم العزبة مركز منفلوط بأسيوط، أثناء قيامه ببيع طيور بيضاء بدون تصريح للجمهور بالطريق العام بالسيارة رقم ( 6512 ي ر ج نقل ).

وبعرض الطيور علي مفتش الطب البيطري، قرر أنه يشتبه في أنها مصابة بمرض أنفلونزا الطيور، وأضاف بعدم حمل المتهم تصريح تحليل أو بيع لتلك الطيور.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بملكيته للمضبوطات، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 713 إداري قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م، وتم إحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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