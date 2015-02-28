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حبس 3 أعضاء بحركة المقاومة الشعبية الإرهابية بالسويس 15 يومًا

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حبس 3 أعضاء بحركة المقاومة الشعبية الإرهابية بالسويس 15 يومًا حبس 3 أعضاء بحركة المقاومة الشعبية الإرهابية بالسويس 15 يومًا

أرشيفية

قررت نيابة السويس، صباح اليوم السبت، حبس 3 أعضاء بحركة المقاومة الشعبية الإرهابية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تمكن ضباط الأمن الوطني فى السويس بالتنسيق مع مديرية أمن السويس أمس الجمعة، من القبض على ثلاثة من عناصر خلية المقاومة الشعبية الإرهابية بتهمة القيام باعمال تخريب واشعال النيران فى سيارتين فى السويس.

كانت التحريات المعلومات الأمنية قد دلت على قيام المتهمين الثلاثة طلاب بالثانوي الازهري، بحرق سيارتين الاولي ملك زوجة سكرتير بنيابة السويس، والثانية تابعة لمامورية الضرائب على المبيعات فى السويس .

وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم اعداد كمين للمتهمين، وتم القبض على ” عمر . م ” مقيم تعاونيات القاهرة، بحس فيصل ” أحمد . ع ” وشهرته عبادي، مقيم بالتعاونيات بحي فيصل و” السيد . خ ” مقيم بضاحية الطائف بحي فيصل فى السويس.

وكشف مصدر، أنه عقب ضبط المتهمين عثر على هوافتهم المحولة على مصور لعملية ارهابية 23 فبراير الجاري، تضمنت حرق سيارة رقم 9440 ملاكي السويس، ملك ” هبه . ر . ح ” زوجة سكرتير نيابة السويس الكلية، والتى قيدت بمحضر رقم 2647 اداري السويس لسنه 2015، وكذلك اشعال النار فى السيارة رقم ” 583 ب – ف – د ” التابعة لمامورية الضرائب على المبيعات فى السويس.

وبمناقشة المتهمين، اعترفوا بانضمامهم بالمشاركة والتنفيذ لخلية المقاومة الشعبية فى السويس، وقيامهم بحرق السيارات بايعاز وتحريض من قيادى بالجماعة الارهابية يدعي ” حسن أحمد حسن” وشهرته ” مستر تامر “، وانهم يتلقون راتب شهرى قدرة 1700 جنية نظير العمليات الإرهابية التى يقومون بها، بشرط تقديم فيديو مصور لكل عملية كتوثيق واثبات لقيامهم بها.

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