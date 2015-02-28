فاطمة ناعوت: أمريكا تدعم «داعش» لتحطيم الإرث الحضاري لأنها بلا تاريخ

قالت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت إن أمريكا تدعم تنظيم «داعش» المتطرف لتحطيم الآثار والإرث الحضاري للدول العريقة لأنها دولة بلا تاريخ.

وتسائلت ناعوت عن سبب صمت أوروبا عن تدمير تلك الآثار التى ترمز لحضارة الدول.

وكتبت الكاتبة الصحفية تغريدة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: «أمريكا تدعم داعش لتحطيم الإرث الحضاري للدول العريقة، لأنها بلا تاريخ. لكن كيف تصمت أوروبا العريقة عن تدمير إرث البشرية؟»

ونشر تنظيم «داعش» المتطرف، الخميس، فيديو يظهر تحطيم عناصر تابعة للتنظيم تماثيل وأعمال فنية فى متحف مدينة الموصل الواقعة تحت سيطرته، وظهر فى الفيديو – الذى نشر عبر حسابات بمواقع التواصل الإجتماعى مرتبطة بالتنظيم – أشخاص ينقضون على التماثيل الآثرية بالمطارق ويحطمونها، كما هدم التنظيم – فى وقت سابق – عدد من الاضرحة التابعة لرجال الدين لأنه يرى فيها “بدعة”.