شيخ الأزهر: الجماعات الإرهابية تستهدف العالم أجمع

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن الإرهاب لا يستهدف الدول العربية فقط بل أصبح يستهدف العالم أجمع.

وقال إن الجماعات الإرهابية خرجت على كل تقاليد وأحكام الأديان السماوية، وأصبح واجبا علينا أن نجتمع سويا وننبذ الخلافات”.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، وذلك خلال المؤتمر السنوى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المنعقد صباح اليوم السبت بعنوان عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه: طريق التصحيح.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشاركة 60 وزيرًا وعالمًا و22 بحثًا من 33 دولة مشاركة، وتتضمن الفعاليات التى تستمر حتى مساء الأحد المقبل، لتدشين إدارة عليا ومركزية لتوحيد الخطاب الدينى العربى الإسلامى لتوحيد موضوع الخطبة والقضايا التى تناقشها وتدشين منتدى السماحة والوسطية لمواجهة التطرف بعضوية أجانب ومصريين من كل التخصصات.



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