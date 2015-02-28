بالصور.. ضبط كمية من الأسلحة و641 حكمًا قضائيًا في حملات أمنية بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط 23 قطعة سلاح متنوعة، و641 حكم قضائي وجزئي، فى عدة حملات أمنية بمراكز المحافظة المحتلفة، بالاستعانة بمجموعات قتالية ومدرعات الأمن المركزى .

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن اسيوط، اخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن الحملات الامنية التى شنتها المديرية في الساعات الاولي من صباح اليوم من ضبط 2 قطعة سلاح متنوعة و425 حكم قضائى و216 حكم جزئى و150 غرامة و53 مخالفة و6 هاربين من احكام قضائية بمراكز ديروط والقوصية والفتح وساحل سليم والبدارى ومنفلوط و ابوتيج واسيوط والغنايم.

وجاري اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المتهمين.