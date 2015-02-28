ميناء بورتوفيق يستقبل 400 سيارة و53 شاحنة تصل إلى سفاجا

يشهد ميناء بورتوفيق، اليوم السبت، استقبال السفينة دودو وعلى متنها 400 سيارة قادمة من جدة، ويستعد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة جاز هونور وعلى متنها 4600 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ويشهد ميناء السخنة استقبال سفينة الحاويات اندستريار هيدلاند بعد عبور قناة السويس،و يغادر الميناء السفينتين كونسرت متجهة إلى العقبة وجلينجر متجهة إلى جبل طارق .

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة اننا بو، وعلى متنها 54220 طن حديد خام، قادمة من شرق آسيا كما يغادر الميناء السفينة ارك فورواردر و على متنها 106 شاحنة متجهة إلى ضبا.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 53 شاحنة قادمة من ضبا و متجهة الى جدة و و السفينة نما اكسبريس و على متنها 58 شاحنة و 11 راكب و السفينة طابا و على متنها 41 شاحنة و 10 راكب كما يغادر امانة العبارة امانة و على متنها 850 معتمر متجهة إلى ميناء ينبع السعودى.

ويشهد ميناء نويبع اليوم وصول السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 309 راكب منهم 180 معتمر و 4 باص عمرة و 11 شاحنة كما يغادر الميناء السفينة سينا و على متنها 42 راكب و 41 شاحنة.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة و وصول للسفينة نيوتاليس و على متنها 97 سائح الى و من الكنيسة لزيارة المناطق الاثرية و ممارسة رياضة الغوص .

كما شهد الميناء بالامس رحلتى مغادرة و وصول للسفينة نيوتاليس و على متنها 102 سائح الى منطقة الكنيسة و للسفينة و يند و على متنها 23 سائح الى منطقة ابو نحاس للممارسة رياضة الغوص .

ويستعد ميناء الغردقة اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 316 راكب و 7 سيارة ، شهد ميناء نويبع بالامس وصول السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 428 راكب منهم 225 معتمر و 5 باص عمرة و 7 شاحنة و 2 سيارة و السفينة سينا و على متنها 51 راكب 44 شاحنة و 1 سيارة كما غادر الميناء السفينة بريدج و على متنها 47 شاحنة و 105 طرد سمك و العبارة ايلة و على متنها 735 راكب منهم 135 معتمر و 3 باص عمرة و 8 شاحنة و 3 سيارة و السفينة سينا و على متنها 304 راكب و 1 سيارة و 33 شاحنة .

وشهد ميناء سفاجا بالامس وصول السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 42 شاحنة و 11 راكب كما غادر الميناء السفينة طابا و على متنها 48 شاحنة و 9 راكب و السفينة نما اكسبريس و على متنها 61 شاحنة و 11 راكب، وشهد ميناء الغردقة بالامس مغادرة العبارة مسرة و على متنها 603 راكب و 16 سيارة .