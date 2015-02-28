إصابة ربة منزل و3 أطفال في حادث تصادم بطهطا بسوهاج‎

أصيبت ربة منزل و3 أطفال في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية ” توك توك ” علي الطريق الزراعي السريع بناحية بنجا دائرة مركزطهطا.

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج،اخطاراً من الرائد محمد الأرضي رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بوقوع مصادمة علي الطريق الزراعي السريع بناحية بنجا دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيادة المدعو أحمد توفيق عبد السلام 62 سنة بالمعاش ويقيم بناحية نزة الدقشيه – دائرة مركز جهينة سيارة ملاكي علي الطريق إصطدم بدراجة نارية “توك توك” قيادة المدعو حمدي السيد قاسم 35 سنة سائق ويقيم بناحية الشيخ عواجه – دائرة المركز حال خروجه من أحدي الطرق الفرعية.

ونتج عن الحادث إصابة كل من لبني رشوان رضوان 31 سنة ربة منزل، ومحمد السيد صابر 9 سنوات، وإسلام السيد صابر 8 سنوات ” نجلي الأولي ” مصابين ” بجروح وكدمات متفرقة بالجسم “، والطفل عماد حمدي السيد قاسم 9 سنوات ” نجل قائد التوك توك ” مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج ” وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي – ويقيمون بذات الناحية [ من مستقلي الدراجة النارية ] .

وبسؤال قائدي المركبتين أيدا ما جاء بالفحص وأضاف قائد السيارة بأنه فوجئ بالدراجة النارية تعبر الطريق أمامه فجأة ولم يتمكن من مفاداتها، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1483 جنح المركز لسنة 2015، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.