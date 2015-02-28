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بلاغ بالاشتباه فى عبوة ناسفة بمحطة قطار دمنهور يثير فزع الأهالى

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بلاغ بالاشتباه فى عبوة ناسفة بمحطة قطار دمنهور يثير فزع الأهالى بلاغ بالاشتباه فى عبوة ناسفة بمحطة قطار دمنهور يثير فزع الأهالى
سادت حالة من الذعر بين ركاب القطارات داخل محطة دمنهور بعد الاشتباه فى وجود حقيبة متروكة على رصيف الإسكندرية يشتبه فى كونها بداخلها عبوة ناسفة.

تلقى قسم شرطة دمنهور من إدارة شرطة النجدة بلاغا بوجود حقيبة متروكة على رصيف الإسكندرية القاهرة بمحطة سكة حديد دمنهور دائرة القسم.

تم عمل كردون أمنى وتبين وجود حقيبة "هاندباج" سوداء اللون تم التعامل معها واتخاذ الاحتياطات المناسبة، وبفتحها تبين عدم احتوائها على مواد مفرقعة، وتم العثور بداخلها على ملابس وبطاقة علاجية باسم طالب بكلية الحقوق ومقيم زاوية سالم مركز أبو المطامير، وتحرر المحضر 1488/2015 إدارى القسم.

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