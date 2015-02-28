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وصول 45 ألف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس

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وصول 45 ألف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس وصول 45 ألف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس
صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ السويس استقبلت اليوم السبت 45 ألف طن بوتاجاز وبضائع، موضحا أن ميناء الزيتيات استقبل السفينة جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف فى بيان إعلامى أن ميناء الأدبية اليوم استقبل 40 ألف طن حديد وبضائع صب قادما من شرق آسيا، وذلك ضمنت الحركة الملاحية اليومية.

كما يستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة برنسيسة وعلى متنها 414 راكبا منهم 180 معتمر و4 باصات عمرة و1 سيارة والسفينة بريدج، وعلى متنها 49 شاحنة، كما يغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 312 راكبا منهم 180 معتمرا، و4 باصات عمرة و39 شاحنة.

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مصر 365

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