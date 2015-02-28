فستان لوبيتا نيونغو في حفل الأوسكار يُسرق ثم يُعاد إليها!

كانت الممثلة الشابة لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo من أجمل النجمات على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار قبل أيام، ويعود الفضل في ذلك إلى فستان Calvin Klein المُصمّم لها خصيصاً، إذ احتوى ذلك الفستان على أكثر من 6 آلاف حبة لؤلؤ ويبلغ سعره 150 ألف دولار.

يبدو أن هذا الفستان لم يكن بأمان إذ تمت سرقته من فندق في هوليوود أثناء غياب النجمة وبعد أن تناقلت المواقع المختلفة خبر إختفاء الفستان في ظروف غامضة نشر موقع TMZ خبراً يفيد بأن سارق الفستان قد أعاه إلى نفس الفندق بعد أن تبيّن له أن اللآلئ كانت مزيفة و لم يتمكن من بيعه . وذلك على عكس ما عرفناه سابقاً من دار Calvin Klein أن الفستان مصنوع من لآلئ أكويا حقيقية. فما هي حقيقة هذا الفستان يا ترى !