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أناقة شتوية من نوع آخر في أسبوع ميلان للموضة

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أناقة شتوية من نوع آخر في أسبوع ميلان للموضة أناقة شتوية من نوع آخر في أسبوع ميلان للموضة

السبت 28-02-2015 11:41

بانت ملامح التصاميم الأنثوية الأنيقة في اليوم الثالث من أيام أسبوع الموضة في ميلان حيث قدمت العديد من دور الأزياء تصاميم جميلة طغى عليها الستايل الأنثوي الناعم.
في عرض Giamba قدّم المصمم جامباتيستا فالي مجموعة جميلة من الفساتين الناعمة التي احتوت على طبعات موردة بأسلوب جميل وضمت إضافات أنيقة من الفرو الذي أضفى لها نعومة وفخامة . أما في عرض Philosophy لموسم الخريف المقبل فقد شاهدنا حضوراً بارزاً للكشكشات الناعمة والألوان الأنثوية المنعشة، كما أعجبنا بالتصاميم العملية التي كانت حاضرة بشكل جميل على منصة العرض ولفتنا ختام العرض الذي كشف عن فستان أبيض جميل مع رداء طويل باللون نفسه.
وفي عرض Blumarine ظهرت أناقة الشتاء في أبهى صورها إذ ضم العرض مجموعة أنيقة من الملابس الشتوية المتنوعة بستايل عملي أنيق يحمل شيئاً من الغموض بألوانه العصرية .
أثبتت لنا عروض الأزياء في ثالث أيام أسبوع الموضة في باريس أن الستايل الأنثوي الناعم سيكون حاضراً في خريف وشتاء 2015 فاستعدي له باقتناء القطع الوردية والطبعات الموردة.

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سيدتي